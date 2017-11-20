شبح الغياب عن كأس العالم يهدد الأرجنتيني داريو بينديتو (فيديو)

تعرض داريو بينديتو، مهاجم نادي بوكا جونيورز والمنتخب الأرجنتيني، لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ليتقرر غيابه عن الملاعب ستة أشهر على أقل تقدير، حسبما أعلن النادي الأرجنتيني رسميًا، أمس الأحد.

وقال الجهاز الطبي لنادي بوكا جونيورز في بيان له: “داريو بينديتو يعاني من قطع في الرباط الصليبي”.

وخرج بينديتو مصابًا في الدقيقة الـ80 من المباراة التي خسرها بوكا جونيورز أمس على ملعبه 2 / 1 أمام ضيفه راسينغ؛ لينقل على الفور لأحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لعمل بعض الفحوصات الطبيبة.

وكان المهاجم الدولي الأرجنتيني، سجل الهدف الوحيد لفريقه في اللقاء في الدقيقة الـ 41 من ركلة جزاء؛ ليمنحه تعادلا مؤقتا قبل أن يسجل راسينغ هدف الفوز في وقت لاحق.

El delantero de @BocaJrsOficial y ex @ClubAmerica @PipaBenedetto llora inconsolablemente tras lesionarse los ligamentos, la grave lesión lo mantendrá fuera de las canchas entre 6 y 8 meses!!????????????????????????#FuerzaPipa???? pic.twitter.com/qL9hEbiNez — ®Rumores y fichajes (@Fichajesfutmex) November 20, 2017

وانضم بينديتو، البالغ 27 عامًا، إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة المدير الفني الوطني خورخي سامباولي، ليخوض المباريات الأربع الأخيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

كما سافر قبل أيام، مع منتخب بلاده إلى روسيا لخوض مباراتين وديتين أمام كل من المنتخبين الروسي والنيجيري.

وتهدد الإصابة التي لحقت ببينديتو مساء أمس على ملعب “بومبونيرا”، معقل بوكا جونيورز، مشاركته في مونديال العام المقبل.