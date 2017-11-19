جماهير ليون تساند نبيل فقير على طريقة ميسي (صور)

أظهرت جماهير أولمبيك ليون دعمها للقائد نبيل فقير الموقوف بشكل رائع خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وغاب “فقير” البالغ من العمر 24 عامًا عن مواجهة مونبلييه في الدوري يوم الأحد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، عقابًا له على احتفاله بشكل مثير للجدل بتسجيله الهدف الخامس في مرمى سانت إيتيين في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وخلع “فقير” قميصه وحمله على ظهره إلى جماهير سانت إيتيين على طريقة احتفال “ليونيل ميسي” بهدفه الشهير العام الماضي في ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، ليحصل الدولي الفرنسي على بطاقة صفراء.

وأثار هذا الاحتفال غضب مشجعي “سانت إيتيين” حيث اقتحموا الملعب قبل نهاية الخسارة على ملعبهم بخماسية نظيفة، حيث كاد ذلك أن يتسبب بكارثة.

لكن في مواجهة “مونبلييه” هتفت جماهير ليون باسم “فقير”، وقامت بتقليد احتفاله، لكن على المدرجات، من خلال حمل قمصان النادي بنفس الطريقة والأرقام من الأمام، وذلك في الدقيقة 18 وهي رقم قميص فقير.

لكن لسوء حظ الفريق أنه تعادل سلبيًا على ملعبه مع “مونبلييه” ليتأخر بتسع نقاط في المركز الثالث عن باريس سان جيرمان المتصدر بعد انتهاء 13 جولة من المسابقة، وثلاث نقاط عن موناكو حامل اللقب.