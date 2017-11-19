لفتة إنسانية من جماهير فينورد تجاه حارس مرمى الفريق (فيديو)

قدّم مشجعو فينورد بطل الدوري الهولندي لفتة إنسانية رائعة لحارس المرمى براد جونز في الذكرى السنوية السادسة لوفاة ابنه.

وأشعل جمهور فينورد ملعب “دي كويب” في الدقيقة 12 من مباراة الفريق أمام فينلو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالهواتف المحمولة، وبدأوا بترديد أغنية ليفربول الشهيرة: “لن تُشير وحدك أبدًا”.

وفقد جونز ابنه لوكا بسبب مرض سرطان الدم وعمره ست سنوات فقط في العام 2011، لذلك بدأ الغناء في الدقيقة 12 تكريمًا لذكرى وفاة الطفل.

ونشرت صفحة فينورد على “تويتر” تعليقًا خاصًا بذكرى وفاة الطفل الراحل، وتكريمًا لوالده ومساندة من النادي له في هذه المحنة.

وسبق لجونز اللعب لليفربول بين عامي 2010 و 2015 بعد انتقاله من ميدلسبرة، لكنه انتقل بعدها إلى برادفورد سيتي، لكن الطرفين اتفقا على إنهاء التعاقد في أكتوبر/تشرين الثاني في 2015 ، ووافق الحارس الأسترالي على الانتقال إلى فينورد بعد ستة أشهر قضاها في NEC.