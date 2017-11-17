خطأ فادح من بارترا يتسبب بهدف كوميدي لشتوتغارت في بروسيا دورتموند (فيديو)

أخطأ الإسباني مارك بارترا مدافع بروسيا دوتموند الألماني بشكل فادح ليتسبب بهدف كوميدي في مرمى فريقه في مباراته أمام مضيفه شتوتغارت في افتتاح المرحلة 12 من البوندسليغا.

وتلقّى مدافع برشلونة السابق تمريرة وظهره للمرمى وأعادها قوية لزميله الحارس السويسري رومان بروكي الذي كان متقدمًا من مرماه لترتطم الكرة بقدمه وتصل إلى شارداك أكولو.

ووصلت الكرة أكولو إلى مهاجم شتوتغارت القادم من الكونغو الديمقراطية، وأمام المرمى الذي كان خاليًا تمامًا من حارسه ومن أي دفاع ليضع الكرة بسهولة بالغة في الشباك.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في البوندسليغا متأخرًا ست نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب، بينما يأتي شتوتغارت في 12.