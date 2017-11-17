أوباميانغ: لا أفهم سبب قرار إيقافي من جانب بروسيا دورتموند

أبدى نجم الهجوم الغابوني بيير –إيمريك أوباميانغ، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، خيبة أمله إزاء معاقبته بالإيقاف من قبل ناديه، قبل المباراة المقررة اليوم الجمعة أمام شتوتغارت، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأعلن نادي دورتموند استبعاد أوباميانغ، البالغ من العمر 28 عامًا، من تشكيلة الفريق “لأسباب انضباطية”، تردد أنها تتمثل في غياب اللاعب لما يتراوح بين 20 و30 دقيقة عن مران الفريق أمس الخميس.

وتعد هذه هي العقوبة الثانية للاعب من قبل النادي، حيث كان قد استبعد أيضًا من تشكيلة الفريق لمباراة في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب خروجه لجولة تسوق في ميلانو دون الحصول على إذن.

وقال أوباميانغ في تصريحات لصحيفة “بيلد”: “العقوبة التي فرضت (خلال التواجد) في ميلانو كانت مفهومة لأنني خالفت حينذاك التعليمات. ولكن في هذه المرة، لا أفهم العقوبة، فلم أكن أقصد الوصول متأخرًا.”

ولكن صحيفة “بيلد” ذكرت، اليوم الجمعة، أنه بخلاف تأخر أوباميانغ 35 دقيقة عن التدريب أمس الخميس، كانت هذه الواقعة هي الثالثة له من نفس النوع خلال سبعة أيام.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن أوباميانغ حضر برفقة صديقه شيان غارنير في ملعب تدريبات دورتموند لتصوير إعلان بدون الحصول على إذن من إدارة النادي.

وتصدر أوباميانغ قائمة هدافي البوندسليغا في الموسم الماضي، وسجل عشرة أهداف للفريق خلال 11 مباراة في الموسم الحالي للمسابقة حتى الآن.

لكن تزامنًا مع تراجع أداء ونتائج الفريق، تراجع التألق التهديفي لأوباميانغ مؤخرًا، حيث لم يُحرز سوى هدف واحد خلال آخر ست مباريات في كل المسابقات.

وقبل مواجهة شتوتغارت، يحتل دورتموند المركز الثالث في البوندسليغا بفارق ست نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب.