تغيرات على طريقة احتساب التصنيف العالمي

يشهد التصنيف العالمي للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم العديد من الانتقادات وهو ما يجعل تغييره ضرورة ملحة في المستقبل بعد التغييرات التي قد تطال اللقاءات الدولية في المستقبل في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبدأ العمل بالتصنيف الجديد للفيفا بعد كأس العالم 2006 ويعطي أفضلية كبيرة للقاءات الرسمية ونقاطًا أقل للقاءات الودية كما يعطي أفضلية للمنتخبات المصنفة في المراكز 50 الأولى.

وقرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء اللقاءات الودية وتقليصها عبر استغلال مواعيد الفيفا لإقامة دوري أوروبا للأمم والذي سيكون على شكل بطولة من عدة مستويات.

كما قرر اتحاد الكونكاف تبني الفكرة وتنظيم بطولة جديدة للمنتخبات؛ دوري الأمم للكونكاف وستكون تقريبا على طريقة أوروبا نفسها.

ويعني القراران الجديدان تقليصًا كبيرًا في عدد اللقاءات الودية لصالح اللقاءات الرسمية وهو ما قد يضر بمنتخبات القارات الأخرى والتي ستكتفي بلقاءات ودية فقط بين منتخباتها في الغالب.

وسيكون أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم التفكير في بطولة جديدة تعوض اللقاءات الدولية وتكون شبيهة بالفكرة التي تبناها الاتحادان الأوروبي والكونكاف.

ويفكر الفيفا في تغيير نظام احتساب نقاط التصنيف العالمي وقال مصدر منه لرويترز :” تصنيف الفيفا سيتم النظر فيه مستقبلًا.”

وأضاف المسؤول :” القرار لم يتخذ بعد لكوننا لا يمكننا أن نعتمد على أشياء لم تحدث بعد في المستقبل وتبقى مجرد احتمالات.”