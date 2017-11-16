مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أنباء رحيل نيمار

أغلق الإسباني أوناي إيممري مدرب باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل نجم الفريق حاليًا البرازيلي نيمار، مؤكدًا أن الجميع سعداء بوجوده في باريس، وأنه بدوره يسعى للتألق.

وقال إيمري :” نحن كلنا متفقين ، الفريق والرئيس سعداء مع نيمار، ونرغب في أن ينجح هنا وسينجح بالتأكيد .”

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان: “أتحدث دائمًا لنيمار، وهذا هو المهم وليست الشائعات، التأقلم مختلف بين اللاعبين والسرعة أيضًا تختلف، مساعدته للتأقلم بأسرع وقت ممكن هو المهم والأهم هي الإنجازات والأرقام التي يحققها حاليًا.”

وانتقل نيمار لباريس سان جيرمان مقابل قيمة فسخ عقده من برشلونة البالغ 222 مليون يورو، وتحدثت عدة وسائل إعلام عن عدم ارتياحه في باريس، كونه يرغب في الرحيل وربطته بفريق ريال مدريد.