فريق أتلتيكو توركيه أحد أندية مجموعة “سيتي فوتبول” يصعد للدوري الممتاز الأوروغوياني

تمكن فريق أتلتيكو توركيه، من الصعود للدوري الممتاز في أوروغواي، وسيلعب السنة القادمة بين الكبار، رغم كونه فريقًا حديث التكوين، حيث تأسس سنة 2007 .

وأصبح الفريق ضمن الفرق المملوكة لمجموعة سيتي فوتبول، التي يملكها الشيخ منصور بن زايد، منذ نيسان / أبريل الماضي فقط، واستفاد من الإمكانيات المالية الجديدة؛ ليصعد لدوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله الصف الأول في دوري الدرجة الثانية، برصيد 42 نقطة.

ويدرب الفريق اللاعب السابق باولو بيزولانو، البالغ من العمر 34 سنة، والذي يملك خبرة كبيرة كلاعب، حيث لعب في صفوف فرق كبرى في الأوروغواي، كبينارول وليفربول، كما لعب لفريق مايوركا الإسباني موسم 2009-2010 .

وأصبح فريق أتلتيكو توركيه الأوروغوياني، رابع فريق تملكه مجموعة الشيخ منصور بن زايد، يلعب في الدرجة الأولى في بلده، بعد مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيويورك سيتي الأمريكي، وجيرونا الإسباني.