بايرن ميونخ يفاوض ساندرو فاغنر لاعب هوفنهايم

أكد نادي هوفنهايم اليوم الخميس أن مهاجمه الدولي ساندرو فاغنر يحظى باهتمام بايرن ميونخ متصدر البوندسليغا.

ولكن جوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم لم يحدد بعد إمكانية عودة فاغنر /29 عامًا/ لناديه القديم خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال ناغلسمان “لا يوجد ما يمكننا الإعلان عنه لكن هناك رغبة في الحصول على خدمات اللاعب”.

وتحدثت صحيفة “بيلد” وشبكة “سكاي سبورتس” اليوم أيضًا عن رغبة بايرن في ضم فاغنر، مع الإشارة إلى موافقة هوفنهايم بشكل مبدئي لكن اتمام الصفقة يتوقف على النواحي المالية فقط.

وقد لا يصبح فاغنر الخيار الأول في خط هجوم بايرن، لكن قد يلعب دور البديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال يوب هاينكس مدرب بايرن إنه وضع”معايير عالية” للمهاجم الجديد المحتمل في النادي البافاري، حيث لابد وأن يمتلك الموهبة مع القدرة على التأقلم سريعًا مع الفريق.

وأشار هاينكس “لا أريد مهاجما من أمريكا الجنوبية لا يتحدث الألمانية”.

ووافق فاغنر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس القارات في روسيا، في تموز/يوليو الماضي على تجديد عقده مع هوفنهايم حتى 2020.

وانضم فاغنر /29 عامًا/ إلى هوفنهايم في العام الماضي قادمًا من دارمشتاد، وسجل 11 هدفًا في 31 مباراة في الموسم الماضي من البوندسليجا.

وخاض فاغنر عدة مباريات مع بايرن قبل رحيله عن الفريق في 2008، لكنه ربما يتعين عليه أن يقرر ما إذا كانت مشاركاته لفترات أقل في فريقه القديم سوف تعرض للخطر فرصته في المشاركة مع المنتخب الألماني في مونديال روسيا 2018.