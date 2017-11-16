رسميًا.. كورينثيانز بطلًا للدوري البرازيلي (فيديو)

توج نادي كورينثيانز رسميًا، بلقب بطولة الدوري البرازيلي قبل ثلاث مراحل على انتهائها؛ إثر فوزه أمس الأربعاء (فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش) 3 / 1 على ضيفه فلومينينسي.

وسجل أهداف كورينثيانز، التي أهدته اللقب السابع في تاريخه في الدوري البرازيلي، كل من جواو الفيس “جو” في الدقيقتين الـ 46 والـ48 وجادسون في الدقيقة الـ 84، فيما سجل الهدف الوحيد لفلومينينسي لاعبه هنريكي أدريانو، بعد مرور دقيقة واحدة من زمن اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع كورينثيانز رصيده إلى 71 نقطة؛ ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه جريميو إلى 10 نقاط، ويحسم لقب البطولة لصالحه مبكرًا.

وفاز جريميو، في مباراة أخرى أمس، على ساو باولو بهدف نظيف، بيدَ أن هذا الفوز أصبح بلا قيمة؛ بعد أن حسم كورينثيانز لقب بطولة الدوري البرازيلي قبل ثلاث مراحل على نهايتها.

وأمام حشد كبير من أنصاره، بلغ عددهم 45 ألف مشجع ملأوا جنبات ملعب “كورنثيانز ارينا”، عاني البطل البرازيلي من أجل تحقيق الفوز، الذي منحه لقب المسابقة المحلية.

وتقدم هنريكي لصالح فلومينينسي بعد دقيقة واحدة من صافرة البداية، برأسية رائعة عقب ضربة ركنية متقنة من الجانب الأيسر، لتخيم مشاعر الحماسة والتوتر على أجواء المباراة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، بدأ كورينثيانز يكثف مجهوداته للرجوع في النتيجة، وبالفعل نجح اللاعب “جو” في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 46، قبل أن يعود مرة أخرى بعد ذلك بدقيقتين فقط لزيارة شباك فلومينينسي بهدف ثان؛ ليمهد الطريق أمام فريقه لحسم اللقب.

وخلال الفترة التي فصلت بين الهدف المبكر لفلومينينسي، وهدف التعادل لكورينثيانز، شهدت المباراة صراعًا مريرًا بين الفريقين؛ غلبت عليه الندية والقوة، إذ انطلق أصحاب الأرض بكل قوة إلى البحث عن هدف التعادل، فيما حاول الضيوف استغلال الهجمات المرتدة لمضاعفة فارق النتيجة.

وكاد فلومينينسي، الفريق القادم من مدينة ريو دي جانيرو، أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20، إلا أن رأسية اللاعب سكاربا اصطدمت بوجه مدافع كورينثيانز جويلهيرمي ارانا.

وبعد أن سجل كورينثيانز هدفيه في الشوط الثاني، حاول جاهدًا تسجيل الهدف الثالث؛ للقضاء على أمال منافسه في المباراة، في الوقت الذي سعى فيه فلومينينسي إلى إدراك التعادل، وهي النتيجة التي كانت لتضمن له الابتعاد قليلًا عن منطقة الهبوط في جدول ترتيب مسابقة الدوري البرازيلي.

وحرَم قائم مرمى حارس فلومينينسي دييجو كافاليري، اللاعب جادسون من إضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ 82، بيدَ أنه نجح في ذلك، بعد محاولته الأخيرة بدقيقتين فقط، وتحديدًا في الدقيقة الـ84 من خلال تصويبة قوية من على أطراف منطقة الجزاء؛ ليحسم اللقب السابع لكورينثيانز في تاريخه ببطولة الدوري البرازيلي.

وبعد الهدف الثالث لكورينثيانز، توقفت المباراة سبع دقائق كاملة جراء الاحتفالات الكبيرة لجماهير الفريق صاحب الملعب، والتي أشعلت الألعاب النارية؛ ما أعاق استمرار المباراة بشكل طبيعي بسبب الأدخنة التي ملأت جنبات “كورينثيانز أرينا”.

وبعد عودة المباراة للانطلاق مرة أخرى، لم يكن هناك وقت كاف لفلومينينسي لكي يفعل أي شيء للعودة في النتيجة؛ ليعلن كورينثيانز بطلًا للدوري البرازيلي للمرة السابعة في تاريخه، الذي يمتد إلى 107 أعوام.