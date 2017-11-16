بيرو تهزم نيوزيلندا وتحجز مقعدًا في روسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 بالكامل

أصبحت بيرو آخر المتأهلين لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعدما أحرز جيفرسون فارفان وكريستيان راموس هدفين لتفوز 2-صفر على نيوزيلندا في إياب الملحق العالمي للتصفيات الليلة الماضية.

وتعادل المنتخبان بدون أهداف في مباراة الذهاب في ولنجتون السبت الماضي لكن بيرو تقدمت في الدقيقة 27 عندما هز فارفان الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وأشركت نيوزيلندا كريس وود في الشوط الثاني في محاولة لتسجيل هدف ربما يساعدها على التأهل ونجحت سلسلة من التمريرات الطويلة إلى مهاجم بيرنلي فارع الطول في الضغط على بيرو بعد استئناف اللعب.

لكن نيوزيلندا لم تستغل سيطرتها المؤقتة على اللعب إذ ضاعف راموس من تقدم بلاده في الدقيقة 64 بتسديدة من مدى قريب بعد ركلة ركنية.

وتحتل بيرو، التي لم تبلغ النهائيات منذ 1982، المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) وستكون في المستوى الثاني في القرعة التي ستقام في الأول من ديسمبر كانون الأول في موسكو.

وفيما يلي تصنيف كل المنتخبات 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، بعد أن أصبحت بيرو آخر المتأهلين قبل إجراء القرعة في الأول من ديسمبر كانون الأول.

المستويات تعتمد على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات.

المستوى الأول:

روسيا

ألمانيا

البرازيل

البرتغال

الأرجنتين

بلجيكا

بولندا

فرنسا

المستوى الثاني:

إسبانيا

بيرو

سويسرا

إنجلترا

كولومبيا

المكسيك

أوروغواي

كرواتيا

المستوى الثالث:

الدنمرك

ايسلندا

كوستاريكا

السويد

تونس

مصر

السنغال

إيران

المستوى الرابع:

صربيا

نيجيريا

أستراليا

اليابان

المغرب

بنما

كوريا الجنوبية

السعودية