رئيس بايرن ميونخ: أتمنى من طبيب الفريق إصلاح ما أفسده غوارديولا

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني عن أمنيته أن تعمل عودة طبيب الفريق سابقاً، هانز فيلهيلم مولر فولفارت، نفس التأثير على الفريق، مثلما حدث بعد عودة يوب هانكس إلى تدريب الفريق البافاري.

وغادر مولر فولفارت (75 عاماً) النادي في أبريل 2015 بعد مشادة مع مدرب الفريق حينها، الإسباني بيب غوارديولا، إلا أنه على الرغم من ابتعاده، استمر العديد من لاعبي الفريق في الاستفادة من خبراته الطبية.

وقال “هونيس” خلال تصريحات تنشرها جريدة “مونشنر ميركور” غداً الخميس ونقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “موضوع (الطبيب) تسبب في حالة من عدم الاستقرار خلال آخر عامين، ومقتنع تماماً أن النجاح الرياضي سيعود مع مولر فولفارت، كما حدث عند عودة يوب هانكس”.

كما سيتكون الطاقم الطبي المرافق لمولر فولفارت من ثلاثة أطباء يعملون معه أيضاً في عيادته الخاصة.