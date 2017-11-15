بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.. كوت ديفوار تنفصل عن فيلموتس

أعلن اتحاد كرة القدم في ساحل العاج، اليوم الأربعاء، الانفصال بالتراضي عن البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب المنتخب الأول، عقب فشله في قيادة الفريق إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل.

ورحل فيلموتس عقب ستة أشهر من توليه المسؤولية بعد الخسارة 2-صفر أمام المغرب في أبيدجان، يوم السبت الماضي، ليحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الثالثة ويفشل في بلوغ البطولة التي ستقام في روسيا العام المقبل.

وقال الاتحاد المحلي في بيان: “اجتمعنا يوم الإثنين الماضي واتفقنا على الانفصال عن المدرب بشكل ودي، مع امتناننا الشديد للأجواء الجيدة التي سادت علاقة العمل معًا خلال الأشهر الستة الماضية”.

وسيبحث الاتحاد في ساحل العاج التعاقد مع رابع مدرب للمنتخب خلال عامين، بعد ايرفي رينار، الذي قاد المغرب إلى نهائيات روسيا، والفرنسي ميشيل دوسييه الذي كان مدربًا للفريق قبل فيلموتس.

وتولى فيلموتس تدريب بلجيكا لأربع سنوات قاد خلالها منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2014 وبطولة أوروبا العام الماضي.