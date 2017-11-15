بعد تعافيه من الإصابة.. ريبيري يعود للتدريب مع بايرن ميونيخ

عاد فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لتدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، بعد غياب ستة أسابيع بسبب إصابة في ركبته.

ويحرص الجناح الفرنسي البالغ عمره 34 عامًا، الذي يلعب في بايرن منذ 2007، على العودة للملاعب، حيث يسعى لتجديد عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتعرض ريبيري لإصابة بتمزق في أحد أربطة الركبة اليسرى خلال تعادل فريقه 2-2 مع هيرتا برلين في الأول من الشهر الماضي.

وقال النادي في بيان: “من المبكر الدفع به أمام أوجسبورغ يوم السبت المقبل”.

لكن بدا الإسباني خوان برنات، الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة خلال معسكر الإعداد، واثقًا من المشاركة يوم السبت المقبل.

وقال: “ربما أشارك في المباراة المقبلة. أشعر بأني على ما يرام”.

ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري بفارق أربع نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ، وست نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.