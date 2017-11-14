هاتريك إريكسون يقود المنتخب الدنماركي لاكتساح إيرلندا والصعود للمونديال (فيديو)

قاد كريستيان إريكسون منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم للتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز الذي حققه منتخب بلاده على مضيفه الإيرلندي 5 / 1 في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الدنمارك انتهت بالتعادل السلبي ليصعد المنتخب الدانماركي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 1.

تصفيات كاس العالم ( الملحق ) | ايرلندا 1 × 0 الدنمارك | هدف اول ايرلندا HD pic.twitter.com/VLimw3M2I7 — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وتقدم المنتخب الإيرلندي بهدف سجله شان دوفي في الدقيقة السادسة، وتعادل المنتخب الدنماركي في الدقيقة 29 عن طريق سيروس كريستي، لاعب المنتخب الإيرلندي بالخطأ في مرماه ، ثم أضاف كريستيان إريكسون ثلاثة أهداف (هاتريك) للمنتخب الدنماركي في الدقائق 32 و63 و74 على الترتيب، ثم اختتم نيكلاس بيندتنر أهداف المنتخب الدنماركي في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وكان المنتخب الإيرلندي قد تأهل للملحق الأوروبي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية ، فيما صعد المنتخب الدنماركي لذات الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

يذكر أنها المرة الاولى التي يتأهل فيها المنتخب الدنماركي للمونديال منذ 2010 ، فيما كانت آخر مشاركة للمنتخب الإيرلندي في 2002.

تصفيات كاس العالم ( الملحق ) | ايرلندا 1 ×1 الدنمارك | هدف التعادل الدنمارك HD pic.twitter.com/NlTyndkUtf — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كاس العالم ( الملحق ) | ايرلندا 1 × 2 الدنمارك | هدف الثاني الدنمارك ايركسون رااائع HD pic.twitter.com/tPOxqcjcQM — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كاس العالم ( الملحق ) | ايرلندا 1 × 3 الدنمارك | هدف الثالث الدنمارك ايركسون حطها حططططططط HD pic.twitter.com/GwWtz7WEdb — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كاس العالم ( الملحق ) | ايرلندا 1 × 4 الدنمارك | هدف الرابع الدنمارك هاتريك ايركسووووون HD pic.twitter.com/7N0FBHQ4YO — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧