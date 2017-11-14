تعرف على موعد المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال روسيا 2018

يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس المقبل، المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم 2018 بروسيا، بعد أن تم فعليًا حجز 622 ألفًا و117 تذكرة خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للجماهير الروسية، أي نحو 57% من الكمية الإجمالية.

وكشف الموقع الرسمي لفيفا عن استئناف عملية توزيع التذاكر بعد المرحلة الأولى التي شهدت استقبال أكثر من 3 ملايين طلب لحجز تذاكر حضور المباريات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وخلال الفترة المقبلة، التي تنتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيكون بمقدور الجماهير شراء التذاكر مباشرة عبر الرابط التالي: (es.FIFA.com/tickets) مع استقبال رسالة تأكيد للطلبات التي تم قبولها وفقاً للكمية المتاحة.

ونصحت المؤسسة الكروية الأكبر في العالم الجماهير بالمسارعة بحجز تذاكرها “بمجرد فتح فترة البيع”، إذ أكدت أنها تنتظر “إقبالًا كبيرًا”، ومن الممكن أن “تنفد سريعًا” الكمية المتبقية، عقب بدء فترة البيع عبر القرعة العشوائية.

كما سيتم تسليم التذاكر التي حصلت عليها الجماهير خلال المرحلتين الأوليتين مجانًا قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة، وستبدأ هذه المرحلة خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.

يذكر أن العدد الأكبر من طلبات الحجز كان من روسيا، ووفقًا لنتائج القرعة، تم تخصيص نسبة 57% من التذاكر لجماهير البلد المضيف، بينما كانت غالبية الـ43% الباقية من نصيب الجماهير الأمريكية والصينية والألمانية والبرازيلية والإسرائيلية والإنجليزية والفنلندية والمكسيكية والفرنسية.