دروغبا يخطط لاعتزال كرة القدم العام المقبل

يخطط المهاجم الإيفواري المخضرم ديدييه دروغبا لاعتزال كرة القدم في نهاية الموسم المقبل.

ويلعب دروغبا، البالغ من العمر 39 عامًا، حاليًا في صفوف فونيكس رايزينغ الأمريكي.

وانضم دروغبا إلى فونيكس في نيسان/أبريل الماضي وسجل عشرة أهداف للفريق خلال 14 مباراة، ليرفع رصيده من الأهداف خلال مسيرته إلى 296 هدفًا خلال 677 مباراة.

وقضى دروغبا فترتين احترافيتين في صفوف تشيلسي الإنجليزي قبل الانتقال إلى مونتريال إمباكت وفونيكس.

وقال دروغبا لمحطة “آر أم سي” الإذاعية: “أعتقد أن العام المقبل سيكون الأخير لي في الملاعب”.

وأضاف: “في لحظة ما ينبغي عليك التوقف، وأحتاج إلى وقت من أجل مشاريعي الأخرى، ومن الجيد ممارسة كرة القدم، ولكن القيام بذلك في سن التاسعة والثلاثين يدفعني إلى الخلف قليلًا”.