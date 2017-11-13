جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو يطعنان في تأهل السنغال إلى كأس العالم

ضمنت السنغال بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عقب فوزها خارج ملعبها على جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، لكن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وكذلك جنوب أفريقيا طعنًا ضد تأهل “أسود التيرانغا” لدى محكمة التحكيم الرياضي.

وجاء قرار المنتخبين بالطعن على نتيجة المباراة الأصلية التي انتهت بفوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف وهو ما ألغاه الاتحاد الدولي (الفيفا)، وقرّر إعادة المباراة بعد ثبوت تلاعب الحكم الغاني جوزيف لامبتي في نتيجتها وقرّر الفيفا إيقافه مدى الحياة.

وأصرّ سيتا سانغار رئيس الاتحاد في بوركينا فاسو على أن السنغال لم تتأهل بعد إلى المونديال وأنه تم تقديم طعن ضد إعادة المباراة الأصلية وتم التعامل معه باحترام ويجب انتظار القرار النهائي.

وأضاف قائلا إن “محكمة التحكيم الرياضي لم تتخذ قرارها بعد، وقد أبلغتنا بأن طعننا مقبول وأبلغوا جنوب أفريقيا بالأمر ذاته بخصوص طعنهم، سيناقشون الطعنين بحلول الأول من ديسمبر المقبل، نحتاج لفوز كبير على الرأس الأخضر وتعادل السنغال مع جنوب أفريقيا في دكار وكلا الأمرين يمكن حدوثه”.

وأضاف أننا “سنحاول بذل أقصى ما لدينا خلال مباراة الرأس الأخضر ونتابع ما يحدث في المباراة الأخرى، ليس لدينا شك في أن المحكمة الرياضية ستلغي نتيجة مباراة الجمعة الماضية لأنها ما يجب أن تلعب من الأساس”.