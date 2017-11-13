رقصة مثيرة للاعبة برازيلية إثر إحرازها هدفًا تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” للاعبة برازيلية تحتفل برقصة رائعة ؛عقب إحرازها هدفًا في شباك الخصم، لينتشر الفيديو كالنار في الهشيم، ويحقق نسبة مشاهدات عالية.

ووفقًا للفيديو، فإن اللاعبة البرازيلية نورما بالافوكس، لاعبة فريق تشيفاز الأمريكي، احتفلت برقصة خاصة، عند تسجيلها لهدف فريقها الثاني بمرمى المضيف “أمريكا” خلال مباراة الإياب من كأس MX الأمريكي لكرة القدم.

#Tag a soccer girl????????????⚽️ @normapalafox_ #Chivas #Celebration A post shared by Football Soccer Futbol (@rldesignz) on Nov 11, 2017 at 5:02pm PST

فعند الدقيقة الـ52 من زمن اللقاء، سجلت اللاعبة البرازيلية الهدف الثاني لفريقها لتركض باتجاه زاوية الملعب ،وتبدأ بالرقص محتفلة بطريقة مميزة، وغريبة على ملاعب كرة القدم، وسط تشجيع زميلاتها في الفريق، وسرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققًا عددًا هائلًا من المشاهدات.

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ورغم ذلك فقد تأهل فريق تشيفاز لنهائي البطولة؛ بفضل فوزه في مباراة الذهاب قبل أسبوع بأربعة أهداف مقابل هدفين.