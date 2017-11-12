المنتخب الكرواتي يتعادل مع اليونان ويصعد إلى كأس العالم

لحق منتخب كرواتيا بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة إقامتها في روسيا العام المقبل، وذلك عقب تعادله دون أهداف مع مضيفه منتخب اليونان اليوم الأحد في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

واستفاد المنتخب الكرواتي من فوزه 4/1 على نظيره اليوناني في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

وكان المنتخب اليوناني يطمح إلى الفوز بثلاثية نظيفة اليوم من أجل تحقيق حلمه بالتأهل إلى المونديال، ولكن طموحاته اصطدمت بالصلابة الدفاعية لمنتخب كرواتيا، الذي حرمه من هزّ الشباك على مدار شوطي المباراة.