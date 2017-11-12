الإصابة تحرم جيرو من مباراة فرنسا وألمانيا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن خروج المهاجم أوليفيه جيرو، نجم أرسنال الإنجليزي، من معسكر المنتخب الفرنسي، الذي يستعد لملاقاة مضيفه الألماني، ودياً، في كولونيا، بعد غدٍ الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد، أن جيرو تعرض لإصابة طفيفة، في العضلة الضامة بالساق اليمنى، خلال مباراة الفريق الودية، التي تغلب فيها على نظيره الويلزي 2-0، أمس الأول.

وأشار الاتحاد، إلى أن ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، رفض المجازفة باللاعب، ومنحه الفرصة للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن، والانضمام لصفوف المدفعجية.

ويستطيع ألكسندر لاكازيتي، الذي يلعب أيضا لأرسنال، أو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تعويض غياب جيرو عن هذه المباراة، التي ستكون الأخيرة للمنتخب الفرنسي في 2017.

وكان جيرو أحرز أحد هدفي المنتخب الفرنسي في مرمى ويلز، ليرفع رصيده إلى 29 هدفًا في 69 مباراة دولية خاضها مع الفريق، على مدار مسيرته الكروية، حتى الآن.