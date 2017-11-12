كونور مكغريغور ينتظر نزالًا قويًا جديدًا

لم يستبعد الكندي/ الفرنسي جورج سانت بيير، بطل المصارعة في الوزن المتوسط، مواجهة البطل الإيرلندي الشهير كونور مكغريغور، في نزال قوي في منافسات UFC.

وفاز البطل الكندي الفرنسي مؤخرًا على البريطاني مايكل بيسبينغ، في منافسات الوزن المتوسط، ويأمل في نزال قوي في المستقبل.

وتبقى مشكلة المصارع الكندي، هي الوزن الذي سينازل من خلاله البطل الإيرلندي، الذي يسيطر على الأوزان الخفيفة حاليًا، في منافسات المصارعة.

وقال جورج سانت بيير: “خلال النزال الأخير كان وزني 191 رطلًا، وفي الصباح لم يتغير نهائيًا، وخلال فترة التدريبات وصل إلى 197، وحين نزلت إلى 185”.

وأكد البطل الكندي، أنه لا يعرف وزن مكغريغور، وقال: “لا أعرف وزن مكغريغور، هناك أكثر من علامة استفهام، ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل”.

وكان البطل الإيرلندي قد هاجم الحكام، خلال إحدى لقاءات المصارعة، ومن المحتمل أن يعود للحلبة مجددًا، من خلال نزال كبير، حيث غاب عن النزالات منذ لقائه في الملاكمة، أمام الأمريكي فلويد مايويدر.

ويبقى النزال من اختصاص UFC، كما أكد جورج سانت بيير، الذي قال: “UFC هي من تقرر، ولن أقول لا لأي نزال”.

وقال دانا وايت، رئيس UFC، حول وزن البطلين: “لن أقول أكثر، جورج سانت بيير يزن 185 رطلًا، وكونور مكغريغور يزن 155”.