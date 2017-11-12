رونالدينيو يبدع ويسجل هدفًا رائعًا في مباراة خيرية من أجل السلام (فيديو)

كعادته ينشر سحره أينما تواجد، حيث سجل البرازيلي رونالدينيو هدفًا ،وصنع آخر، ليصبح نجم مباراة خيرية من أجل السلام، فاز بها أساطير أمريكا اللاتينية على نظرائهم في أوروبا ؛بركلات الترجيح في المكسيك.

ووفقًا لما ذكرته وكالات الأنباء العالمية، فإن المنظمة العالمية للسلام نظمت هذه المباراة بهدف الدفاع عن قيم اللعب النظيف، وبحث اللاعبون القدامى ،الذين شاركوا في اللقاء، عن تسجيل الأهداف، أمام ما يقرب من 10 آلاف متفرج، على ملعب كوريخيدورا معقل فريق كيريتارو وسط المكسيك.

وانتهت المباراة بفوز فريق أساطير أمريكا اللاتينية 5-4 بركلات الترجيح، وشهدت أداء رائعًا من جانب حارس المرمى الأوروغواياني خورخي سيري، الذي تصدى لكرتين، وحسم الفوز لأصحاب الأرض.

وكان اللقاء أشبه باحتفال أكثر منه بمباراة، حيث تبارى العديد من اللاعبين السابقين، ومن بينهم المعتزل قريبًا الإسباني كارليس بويول.

وسيتم تخصيص عائد المباراة لأهداف إنسانية في كيريتارو ،وللمتضررين من الزلازل ،التي ضربت المكسيك في سبتمبر/أيلول الماضي، وخلفت أكثر من 300 قتيل.