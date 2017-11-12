مدرب زامبيا يتعرض لموقف حرج أمام جماهيره (فيديو)

خطف ويدسون نييريندا، المدير الفني لمنتخب زامبيا، الأضواء خلال تعادل منتخب بلاده بهدفين لمثلهما مع ضيفه الكاميرون، في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا العام المقبل.

ورغم أن المباراة غير مؤثرة على تأهل نيجيريا إلى البطولة التي ستقام العام المقبل في روسيا بعد تصدرها المجموعة الثانية منذ الجولة الماضية، وتعادلها بهدف لمثله على أرض الجزائر، يوم الجمعة، إلا أن نييريندا لفت إليه الأنظار بشدة.

فخلال المباراة خرجت الكرة بعيدًا عن الخطوط، ليتلقفها مدرب زامبيا ويداعبها ببراعة نالت استحسان الجماهير المحتشدة في المدرجات، لكن لسوء حظه وأثناء عودته للخلف مع مداعبة الكرة، سقط على ظهره لارتطامه بوعاء لحفظ برودة الماء المثلج.

لكن سرعان ما تجاوز نييريندا الموقف، ووقف على قديمه وصفق للاعبي الفريقين والجماهير حتى يتدارك الموقف المحرج الذي تعرض له.