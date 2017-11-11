كلب يقتحم ملعبًا ويعرقل أحد اللاعبين (فيديو)

أصبح اقتحام الكلاب ملاعب كرة القدم من الأمور المعتادة مؤخرًا، لكن المثير حقًا هذه المرة أن الكلب اقتحم الملعب مرتين؛ إحداهما قبل نهاية المباراة ليعرقل أحد اللاعبين في مشهد كوميدي للغاية.

وتوقفت مباراة في دوري الدرجة الثالثة في الأرجنتين بعد اقتحام أحد الكلاب الملعب ومطاردة الكرة، حيث لم يمرر اللاعب ماركوس سانشيز الكرة بسرعة ليعرقله الكلب ويسقط على الأرض وهو يضحك.

لكن سانشيز لم ينزعج بل ضحك من الموقف وأخرج الكلب من الملعب بنفسه دون أن يفقد أعصابه خاصة وأن فريقه سينترال كوردوبا نجح في الفوز بهدف نظيف على منافسه سبورتيفو لاس باريخاس.

وحاول لاعب خط الوسط أن يحمل الكلب خارج الملعب قبل أن يلتقطه المنظمون ويبعدونه خارج الملعب، لكن الموقف لم ينته بعد حيث عاد الكلب من جديد قبل نهاية المباراة ووقف إلى جوار حارس سبورتيفو لاس باريخاس.