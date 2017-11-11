محمد صلاح ينافس ماني وأوباميانغ على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من “بي بي سي”

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم السبت قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، والتي تمنحها الإذاعة البريطانية بشكل سنوي.

وضمت قائمة المرشحين كلاً من، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بيير أوباميانغ، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وسيتم الإعلان عن باقي الأسماء بعد قليل.

وتمنح بي بي سي الجائزة منذ عام 1992 وستكون العام الجاري مميزة نظرا لمرور 25 عاما عليها.

تقرر فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار اللاعب الفائز بتلك الجائزة بداية من التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على أن يتم إغلاق باب التصويت في الثامنة مساء الإثنين 27 نوفمبر، ومن المنتظر أن تعلن هيئة الإذاعة البريطانية اسم الفائز بتلك الجائزة يوم الإثنين 11 ديسمبر المقبل.

وسبق للاعبين المصريين الظفر بتلك الجائزة الأول كان محمد بركات في عام 2005 حينما كان لاعبا في صفوف الأهلي.

والثاني كان زميله في الفريق محمد أبو تريكة حينما ظفر بها في عام 2008.

وكان رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادي ليستر سيتى الإنجليزي، الفائز بالجائزة لأحسن لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2016.

وتبدو حظوظ محمد صلاح في حصد الجائزة هذا العام الأوفر، نظرًا للمستويات الرائعة التي ظهر عليها مع روما الإيطالي وليفربول، وحصوله على العديد من الألقاب الفردية طوال الفترة الماضية، وأبرزها الحصول على لقب “لاعب الجولة” في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم “مرتين”، و”لاعب الشهر” في ليفربول مرتين متتاليتين، كما قاد منتخب مصر للصعود إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب دام 28 عامًا.