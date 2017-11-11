رونالدينهو ينضم إلى نادٍ يصارع الهبوط في الدوري المكسيكي (صورة)

أعلن النجم البرازيلي رونالدينهو عودته من جديد إلى ممارسة كرة القدم، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى ناديه السابق كويريتارو المكسيكي، دون الإفصاح عن مدة العقد.

ولم يلعب رونالدينهو (37 عامًا)، في أي فريق لكرة القدم بشكل احترافي منذ رحيله في سبتمبر 2015 عن نادي فلومينيسي البرازيلي بعد تجربة فاشلة.

ونشر رونالدينهو تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد خلالها سعادته بالعودة إلى صفوف كويريتارو مبديًا اشتياقه للعب في المدينة المكسيكية، وعشقه للأجواء هناك ،وسعادته بالتواجد في المكسيك.

ويصارع كويريتارو من أجل البقاء في الدوري المكسيكي، حيث يحتل المركز السادس عشر من 18 فريقًا برصيد 15 نقطة فقط ،بعد مرور 16 جولة.

ويعد كويريتارو المحطة التاسعة في مسيرة رونالدينهو ،التي بدأت في نادي جيريمو البرازيلي ،قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2001 ،ثم انضمامه إلى برشلونة الإسباني عام 2003 ،وانتقل إلى ميلان الإيطالي عام 2008 ،ثم انضم إلى فلامنغو البرازيلي ،ثم أتلتيكو مينيرو ،وكويريتارو المكسيكي ،ثم انتقل إلى فلومينسي قبل العودة للمكسيك.