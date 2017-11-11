نيوزيلندا تخطف التعادل من بيرو في تصفيات كأس العالم

قاتلت نيوزيلندا، وتعادلت على أرضها بدون أهداف مع بيرو ،في ذهاب الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم ،اليوم السبت.

وكان من المتوقع أن تنجح بيرو، صاحبة المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، في اجتياز نيوزيلندا بسهولة لكن المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية صنع فرصتين خطيرتين أمام أصحاب الأرض.

واستفادت نيوزيلندا من تألق القائد وينستون ريد ،كما أنقذ الحارس ستيفان مارينوفيتش فرصة خطيرة من على خط المرمى ،بعد ارتباك دفاعي ثم تصدى لمحاولة من ألدو كورزو في الشوط الثاني.

وسنحت أخطر فرصة لنيوزيلندا في الشوط الثاني عن طريق رايان توماس في الدقيقة الـ85 ،عندما سدد كرة بجوار القائم الأيمن مباشرة لمرمى بيرو ؛لتنتهي المباراة دون أهداف ،ويتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في ليما ،يوم الأربعاء المقبل.