روميلو لوكاكو يقترب من دخول تاريخ منتخب بلجيكا

اقترب المهاجم روميلو لوكوكو خطوة أخرى نحو دخول تاريخ منتخب بلجيكا لكرة القدم؛ بعدما سجل هدفين في اللقاء الودي أمام المكسيك، والذي انتهى بالتعادل 3/3.

ورفع مهاجم مانشستر يونايتد ،البالغ من العمر 24 عامًا، رصيده من الأهداف الدولية إلى 27 هدفًا في 62 لقاء دوليًا ؛ليبقى على بعد 3 أهداف من الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده.

ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلجيكا بول هيمست وبرنارد فورهوفت ،اللذان سجلا 30 هدفًا في 61 و81 لقاء دوليًا، متبوعين بمارك فيلموتس ،مدرب منتخب الكوت ديفوار الحالي، الذي سجل 29 هدفًا في 70 لقاء دوليًا و جوزيف ميرمانس بـ28 هدفًا في 56 لقاء دوليًا.

وبدأ لوكاكو مشواره برفقة منتخب بلجيكا الأول وعمره “17 عامًا” فقط عام 2010 ،وسجل أول أهدافه الدولية في نفس السنة ،خلال لقاء ودي أمام المنتخب الروسي يوم الـ1 من نوفمبر 2010، حيث سجل هدفي الفوز 2/0.

وانتظر لوكاكو حتى العام 2013 ليسجل أول أهدافه الدولية في لقاء رسمي ،وكان أمام كرواتيا في تصفيات كأس العالم 2014 ،وسجل خلال اللقاء هدفين قاد بهما منتخب بلاده للفوز 2/1.

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد هدفًا في نهائيات كأس العالم 2014 في مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، كما سجل هدفين في نهائيات أمم أوروبا 2016 في فرنسا ،وكانا أمام جمهورية أيرلندا، و11 هدفًا لمنتخب بلجيكا في تصفيات كأس العالم 2018 ،وبإمكانه الاقتراب أكثر من الرقم التاريخي خلال لقاء اليابان الودي الثلاثاء القادم.