هندوراس تتعادل مع أستراليا بدون أهداف في ذهاب ملحق تصفيات كأس العالم

المصدر: د -ب-أ

تعادلت هندوراس بدون أهداف على أرضها مع أستراليا في ذهاب الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمس الجمعة.

وشهدت المباراة إهدار المنتخب الأسترالي عدة فرص خطيرة قبل أن يستضيف مباراة الإياب في سيدني.

وجاءت أخطر فرصة لأستراليا في الدقيقة 34 عندما انفرد المهاجم تومي يوريتش بالمرمى لكنه سدد بجوار مرمى الحارس دونيس إسكوبير.

وبعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أنقذ الحارس إسكوبير ببراعة ضربة رأس قوية من يوريتش.

وحظيت هندوراس بدعم كبير من المشجعين لكنها انتظرت تقريبا حتى الدقيقة 82 لتحصل على فرصة خطيرة للتسجيل عن طريق تسديدة من البديل كارلوس كوستلي وأنقذها الحارس ماتي رايان.

وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى كأس العالم في روسيا العام المقبل.