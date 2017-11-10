حارسة أمريكا السابقة تتهم بلاتر بالاعتداء عليها جنسيًا (صور)

اتهمت هوب سولو حارسة مرمى منتخب أمريكا السابقة سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) السابق بالاعتداء الجنسي عليها.

وزعمت الحسناء البالغ عمرها 36 عاما إن هذه الواقعة حدثت خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في يناير/كانون الثاني 2013.

وقالت في حوار مع صحيفة “إكسبريسو” البرتغالية إن “بلاتر أمسك بمؤخرتها خلال الحفل”.

وقدمت سولو جائزة أفضل لاعبة في العالم خلال العام المذكور ووقفت إلى جوار بلاتر البالغ عمره 81 خلال الحفل لكن المتحدث باسم بلاتر نفى هذه المزاعم تماما.

وقال “هذا الإدعاء مثير للسخرية حقا”.

وأضافت حارسة مرمى منتخب الولايات المتحدة السابقة للصحيفة البرتغالية إن هذه الواقعة حدثت عندما كان بلاتر يصعد خلفها على خشبة المسرح قبل إعلان الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم خلال 2013 حيث امسك بمؤخرتها في هذه اللحظة.

وأضافت في حوار سابقة مع صحيفة “الغارديان”: “شعرت بالصدمة ولم أحرك ساكنا.. اضطررت للسير بسرعة وتقديم أهم جائزة في مسيرة زميله لي في المنتخب وركزت تماما مع آبي (لاعبة في المنتخب الأمريكية الفائزة بالجائزة هذا العام”.

وسولو هي الحارسة الأكثر تتويجا في تاريخ الولايات المتحدة وتبادلت واجهات النظر بشأن التحرش في الرياضة مع 868 ألف شخص يتابعونها على إنستغرام.

وقالت “في الأيام القليلة الماضية، كنت أفكر في جميع المواقف غير المريحة التي واجهتني أو زملائي في الفريق على مر السنوات مع المدربين والأطباء والمدربين والمديرين التنفيذيين وحتى زملائي في الفريق. هناك الكثير من مواقف التحرش غير اللائقة وغير المرغوب فيها خاصة أن التحرش اللفظي والبدني منتشر في عالم الرياضة”.

الجدير بالذكر أن بلاتر موقوف عن ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم مدى الحياة بعد اتهامه بالعديد من التهم المتعلقة بالفساد.