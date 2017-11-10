سامباولي: مسيرة هيغواين الدولية لم تنتهِ بعد

أبلغ خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين، اليوم الجمعة، المهاجم غونزالو هيغواين أن مسيرته الدولية لم تنتهِ بعد، لكنه قال إن اختيار اللاعبين المناسبين للانضمام إلى القائد ليونيل ميسي يشكل تحديًا كبيرًا.

وحجزت الأرجنتين، بطلة العالم مرتين، مقعدها في نهائيات كأس العالم العام المقبل، عبر تصفيات صعبة زادت من المخاوف بشأن غيابها عن البطولة لأول مرة منذ 1970.

وظل هيغواين عنصرًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للأرجنتين على مدار سنوات، لكن مدرب تشيلي وإشبيلية السابق استبعده من آخر أربع مباريات في التصفيات.

ومع عدم تسجيل أي لاعب، باستثناء ميسي، أي هدف في المباريات الرسمية هذا العام، أثير الكثير من الصخب حول عودة هيغواين، الذي سجل تسعة أهداف في 17 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، للتشكيلة.

وقال سامباولي إنه استبعد مهاجم يوفنتوس “لتأكدنا من أن وجوده لن يكون مثاليًا له وللمنتخب الوطني،” لكنه أخبره بعدها بأن باب المنتخب لا يزال مفتوحًا أمامه.

وأضاف سامباولي: “يجب أن نتابعه عن قرب في المستقبل”.

وقال سامباولي قبل مواجهة روسيا التي تستضيف كأس العالم، غدًا السبت، وديًا، إنه احتاج لدعم ومساندة ميسي هداف برشلونة.

وتابع: “إيجاد طرق للانسجام والتواصل مع ميسي سيكون أحد العوامل المهمة لنا. لا يجب أن ننتظره دائمًا لمساندتنا في اللحظات الحاسمة”.

وستكون مواجهة الأرجنتين الودية أمام روسيا المباراة الأولى على ملعب لوجنيكي في موسكو، عقب تجديده، وهو الملعب الذي سيشهد مباراتي الافتتاح والنهائي في كأس العالم.

وستلتقي الأرجنتين مع نيجيريا في مدينة كراسنودار في جنوب روسيا، والتي لن تستضيف أيًا من مباريات كأس العالم 2018، يوم الثلاثاء المقبل.