رسميًا.. السنغال تتأهل إلى كأس العالم 2018 بالفوز على جنوب أفريقيا (فيديو)

انتزع المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، بتغلبه على منتخب جنوب أفريقيا 2 / صفر، اليوم الجمعة، في المباراة المعادة بينهما من الجولة الثانية.

سجل هدفي المنتخب السنغالي ديافرا ساخو في الدقيقة 12 وتامساكنا مخيزي، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 16 عامًا، بينما توقف رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

تصفيات كأس العالم أفريقيا | جنوب أفريقيا 0 × 1 السنغال | الهدف الأول للسنغال HD اسيست عالمي pic.twitter.com/UCTaYO8Pq3 — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كأس العالم أفريقيا | جنوب أفريقيا 0 × 2 السنغال | الهدف الثاني للسنغال HD هدف مضحك الصدق pic.twitter.com/u5PIwkhaur — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وقرر فيفا في أيلول/سبتمبر الماضي إعادة لقاء جنوب أفريقيا والسنغال الذي جرى في 12 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) تأييد عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحق الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي أدار المباراة، والتي فرضتها عليه لجنة التأديب والاستئناف التابعة لفيفا، لثبوت تورطه في قضايا متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.

وكان لامبتي قد احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة منتخب جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بفوزه 2 / 1 على نظيره السنغالي، مما جعل اتحاد الكرة السنغالي يتقدم بشكوى ضده.

وبات المنتخب السنغالي هو المنتخب الـ23 الذي يتأهل للمونديال رسميًا، والثالث إفريقيًا.