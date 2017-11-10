ديبالا: هذا موقف ميسي من تصريح “لا نصلح للعب بجوار بعضنا”

عاد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، للحديث عن علاقته بمواطنه النجم ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة وعميد المنتخب الأرجنتيني، خصوصًا بعد تصريحاته السابقة والتي تحدث خلالها عن صعوبة اللعب بجواره في المنتخب لكونهما يلعبان في نفس المركز.

وقال نجم يوفنتوس: ” من السهل أن تخلق المشاكل وأن تشرح الكلمات بالطريقة التي تجعلك تبيع أكثر، كان استجواب من 22 سؤالًا، 18 منها حول ميسي، وخلال 17 سؤالًا أجبت بكلمات جيدة عن ليو ميسي وقلت إنه قدوتي، وإنه مهم للمجموعة، وفي جواب وحيد تم تأويل كل ما قلته، والمهم أن ليو والمدرب فهما جيدًا كلماتي.”

وأكد نجم يوفنتوس أنه التقى ميسي في تدريبات المنتخب وحاول الحديث معه وناداه باسمه، لكن نجم برشلونة رد ضاحكًا وأجابه أن يبقى هادئًا وقال:” لا شيء حدث.”

وخلال نفس الحوار دافع ديبالا عن زميله في يوفنتوس، غونزالو هيغوين، واعتبره يستحق اللعب في منتخب الأرجنتين لكونه مهاجمًا قويًا.

كما أكد نجم يوفنتوس أنه يأمل في أن يصنع تاريخه وألقابه بعيدًا عن المقارنات مع لاعبين آخرين.