الاتحاد الأوروبي يقرر إيقاف باتريس إيفرا.. تعرّف على المدة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة أن باتريس إيفرا ظهير أولمبيك مرسيليا الفرنسي تم إيقافه عن اللعب أوروبيًا على صعيد الأندية حتى نهاية الموسم الحالي.

وطُرد إيفرا قبل انطلاق المباراة التي أُقيمت خارج ملعب مرسيليا أمام فيتوريا جيمارايش البرتغالي عقب اشتباكه مع مشجعين. وقال الاتحاد الأوروبي للعبة إن لجنة الانضباط في الاتحاد أوقفت اللاعب عن المشاركة مع الأندية على الصعيد الأوروبي حتى 30 يونيو حزيران المقبل.

Patrice Evra: Kicking racism out of football. Literally. ???? pic.twitter.com/QA0p27DSrq — PapaBeats (@PapaBeats_) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان نادي مارسيليا أعلن عبر موقعه الرسمي فسخ تعاقده مع إيفرا بالتراضي، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف اللاعب 7 أشهر، مما يعني انتهاء موسم اللاعب والذي لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة أوروبية حتى 30 يونيو 2018.

يذكر أن إيفرا انتقل إلى مارسيليا في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي.