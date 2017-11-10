هل يعود كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي؟

تشهد قضية عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للمنتخب الفرنسي منعطفًا جديدًا بعد إنجاز قناة تلفزيونية لبرنامج وثائقي وصحيفة لاستفتاء كبير في الموضوع.

ورغم أن المدرب ديدييه ديشان يبقى مُصرًا على رأيه باستبعاد مهاجم ريال مدريد من قائمة المنتخب الفرنسي لكنه في الوقت نفسه متفهم لضغط وسائل الإعلام وقال: “لكم الحق في فتح نقاش حول من تحبون وقت ما تحبون وهو ما يعطي تغطية إعلامية أقل أو أكبر أهمية وهذا لا يزعجني في شيء، وهذا النقاش لن يغيّر طريقي أو طريق فرنسا”.

وأنجزت قناة “كنال بلوس” برنامجًا وثائقيًا ضم رأي نجوم ومدربين كبار حول الموضوع ستذيعه في نهاية الأسبوع وعرف مساندة كبيرة لمهاجم ريال مدريد من طرف مدربه زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم بايرن ميونخ فرانك ريبيري ولاعبين سابقين ورؤساء فرق وسياسيين وأعضاء جمعيات.

وقال رونالدو في البرنامج: “أتمنى أن يذهب لكأس العالم لأنه لاعب رائع”، بينما ساند زيدان لاعبه وقال: “المنتخب الفرنسي دائمًا في عقله، كان هناك مشكلة لكنه حاليًا غير موجود ويجب أن نرى ما يمكن أن يقدمه لمنتخب فرنسا في كأس العالم كلاعب”.

كما أنجزت صحيفة “ليكيب” الفرنسية استفتاء في الموضوع بين أنصار المنتخب الفرنسي عرف مشاركة أكثر من 90 ألف شخص صوّت 55% ضد عودته و45% لصالح عودته مرة أخرى ومشاركته في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

وغاب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا 764 يومًا بعد لقاء أرمينيا الذي سجل خلاله آخر هدفين بقميص المنتخب حيث انفجرت بعده مباشرة قضية الشريط الجنسي لزميله ومواطنه ماتيو فالبوينا والتي أصبحت حاليًا لا تهدده بشكل كبير.

ورغم أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فتح الباب لعودته وأكد أنه لاعب متاح أمام المدرب ديدييه ديشان لكن هذا الأخير لم يغيّر موقفه ويصر على استبعاده بدعوى امتلاكه مجموعة منسجمة وقادرة على تمثيل منتخب فرنسا بشكل جيد.