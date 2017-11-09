سويسرا تضع قدمًا في كأس العالم بفوز خارج الديار على حساب أيرلندا الشمالية (فيديو)

وضع المنتخب السويسري قدمًا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا 1 / صفر من مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، في ذهاب الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل للمونديال.

وتقمص ريكاردو رودريغيز دور البطولة في المباراة، التي جرت ببلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، بعدما أحرز هدف المنتخب السويسري الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

هدف ريكاردو رودريغيز قبل قليل مع منتخب بلاده سويسرا في مرمى أيرلندا الشمالية HD رودريغيز V أيرلندا الشمالية pic.twitter.com/pJUxFw4aNz — TVACM (@TVACM) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وبات يكفي منتخب سويسرا التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستقام بمدينة بازل السويسرية يوم الأحد القادم، من أجل التأهل للنهائيات، فيما بات يتعين على منتخب أيرلندا الشمالية الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، للعبور إلى كأس العالم.

وتُجرى مباريات الملحق الأوروبي بين أفضل ثمانية منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب السويسري صعد للملحق الفاصل، عقب حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البرتغالي، الذي صعد للمونديال بعد صدارته للمجموعة.

في المقابل، تأهل منتخب أيرلندا الشمالية للملحق إثر احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بعدما تأخر بفارق 11 نقطة كاملة عن المنتخب الألماني (بطل العالم)، الذي تصدر المجموعة، محققًا العلامة الكاملة.