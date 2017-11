كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم “روسيا 2018”.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر” صورة لكرة مباريات كأس العالم 2018، والتي أطلق عليها “تيلستار 18”.

الكرة الجديدة ستكون بيضاء، مع بعض الخطوط السوداء فيها.

Introducing Telstar 18 – the Official Match Ball for the 2018 FIFA #WorldCup! pic.twitter.com/nOqseEElQp

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧