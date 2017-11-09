هيرن يؤكد بدء الحديث لإجراء نزال الملاكمين جوشوا ووايلدر

اقترب النزال المحتمل على اللقب العالمي في الوزن الثقيل للملاكمة بين البريطاني أنطوني جوشوا وغريمه الأمريكي ديونتاي وايلدر من التحول إلى واقع بعدما أكد المروج إيدي هيرن بدء الحديث بين الطرفين اليوم الخميس.

ويحمل جوشوا ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية بينما يملك وايلدر لقب مجلس الملاكمة العالمي، ويرغب الملاكمان في خوض نزال ضمن جهود لتوحيد منافسات الوزن الثقيل.

وفاز جوشوا بكل مواجهاته الـ 20 بالضربة القاضية بينما حسم وايلدر 38 نزالًا بالضربة القاضية من أصل 39 انتصارًا خلال مسيرته ولم يخسر أيضًا.

وقال هيرن مروج جوشوا لشبكة “سكاي سبورتس” من نيويورك إن “هذا أول لقاء (اليوم الخميس) ربما يسير بشكل رائع وربما يسير بشكل سيئ وربما يكون جيدًا، يجب أن تعرف الجماهير أننا في مرحلة الحديث”.

وأضاف أن “النزال مع وايلدر سيحدث في 2018 دون شك”.

وأكد هيرن أن الأمر يتعلق حاليًا إلى حد كبير بمكان وموعد النزال.

وسيحتاج الفائز من نزال جوشوا ووايلدر إلى التفوق أيضًا على النيوزيلندي جوزيف باركر حامل لقب منظمة الملاكمة العالمية من أجل الجمع بين كل الألقاب الخمسة في الوزن الثقيل في الوقت ذاته.