هل هذه أغرب فرصة ضائعة في تاريخ كرة القدم؟ (فيديو)

شهد لقاء جينتزا الليتواني وبرشلونة الإسباني للسيدات في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا للسيدات أغرب فرصة ضائعة في لقاء لكرة القدم.

وفي الدقيقة 67 تواجدت 3 لاعبات من فريق جينتزا الليتواني أمام مرمى خالٍ، وبدل تسجيل الهدف بسهولة تنافست لاعبتان على تسجيله، فاصطدمتا وضاعت الكرة بغرابة خارج المرمى.

وكانت النتيجة في الدقيقة 67 تشير إلى تقدم برشلونة 3/0، وكانت الفرصة مناسبة لتقليص الفارق لكن اللقاء انتهى لفائدة الإسبانيات في النهاية 6/0.

واقترب برشلونة من التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد هذا الفوز خارج ملعبه، كما فاز أولمبيك ليون أيضًا خارج ملعبه أمام كازيغوت من كازخستان 7/0 ، وفاز فريق فولفسبورغ الألماني خارج ملعبه أمام فيورنتينا 4/0، وهي الفرق التي وضعت قدمًا ونصف في ربع النهائي.