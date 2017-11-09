مسؤول روسي يعترف باختلاس أموال خاصة بتجهيزات كأس العالم 2018

اعترف أحد السياسيين السابقين بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، كان قد أُلقي القبض عليه في 2016، بأنه تورط في نشاطات فاسدة، تتعلق بإنشاء أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وكانت سلطات مدينة سان بطرسبرغ، قد كشفت مساء أمس، الأربعاء، أن نائب حاكم المدينة السابق، مارات أوغانيسيان، اعترف باختلاس 50 مليون روبية (850 ألف دولار (730 ألف يورو).

يذكر أن هذا المبلغ، كان مخصصًا لوضع شاشة عرض عملاقة، في ملعب كريستوفسكي.

ويواجه المسؤول السابق، شبح عقوبة الحبس، والتي قد تصل مدتها لـ 10 سنوات.

وأُلقي القبض على أوغانيسيان، في نوفمبر 2016، بعد الاشتباه بتورطه في أعمال فساد، وطبقًا لما أفادت به السلطات في روسيا، انتهت التحقيقات في هذا الصدد.

ويستضيف ملعب كريستوفسكي، الذي يتسع لـ 69 ألف مشجع، بعض المباريات خلال المونديال في العام المقبل.

وأصبحت الأعمال الإنشائية، للملعب المذكور، خبرًا يتردد في الكثير من المناسبات، خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت تكاليف إنشائه بشكل كبير، بالإضافة إلى سقوط عدد من العمال قتلى، خلال عملهم فيه، ووجود شكاوى من سوء أرضيته.

ويقام مونديال روسيا، الحدث الرياضي الأكبر في 2018، في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو، في 11 مدينة روسية.