إحالة رئيس نادي أولمبياكوس للمحاكمة.. تعرّف على السبب

قضت محكمة يونانية، اليوم الأربعاء، بإحالة فانغيليس ماريناكيس، مالك ناديي أولمبياكوس ونوتنغهام فورست، للمحاكمة، بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج مباريات كرة القدم في اليونان.

ويعد ماريناكيس (50 عامًا) قطب الأعمال في مجال الشحن، الوجه الأبرز بين 28 شخصًا يواجهون محاكمة، بعد اتهامات بتلاعب مزعوم في نتائج المباريات.

ونفى ماريناكيس، الذي قال في وقت لاحق اليوم إنه سيسلم رئاسة النادي ليانيس موراليس، نائب رئيس أولمبياكوس “حتى انتهاء الإجراءات القانونية”، ارتكاب أي مخالفة خلال التحقيقات.

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها رويترز، يواجه ماريناكيس جنحة تتمثل في التواطؤ مع آخرين للتلاعب في النتائج.

ولم يُحدد موعد المحاكمة، لكن مصادر قضائية قالت إنها قد تنعقد في العام المقبل.

وقال ماريناكيس في بيان على موقع أولمبياكوس: “محكمة الاستئناف في أثينا رفضت وبالإجماع الاتهامات المتمثلة في تأسيس تشكيل إجرامي، إضافة للاحتيال والابتزاز والتحريض باعتبار أنها اتهامات بدون أساس.

وأضاف: “براءتي من تلك الاتهامات المتبقية ستتأكد خلال الإجراءات القانونية المقبلة.. حتى نهاية تلك الإجراءات القانونية، وخلال الأشهر القليلة المتبقية حتى موعد تبرئتي من كافة التهم، اقترح على مجلس الإدارة أن يتولى السيد يانيس موراليس رئيس بلدية بيريوس ونائب رئيس أولمبياكوس رئاسة النادي”.

ووجهت الاتهامات أيضًا إلى مسؤولين سابقين بالاتحاد اليوناني للعبة، وحكام سابقين وحاليين ولاعبين.

وتتعلق القضية بالفترة بين 2011 و2013، وهي أحدث حلقة في سلسلة تحقيقات في الفساد على صعيد كرة القدم اليونانية.