بواتينغ يغيب عن ألمانيا في مواجهة إنجلترا والشكوك تحوم حول كروس

كشف مسؤولو المنتخب الألماني، اليوم الأربعاء، أن لاعب قلب الدفاع جيروم بواتينغ سيغيب عن صفوف الفريق، في المباراة الودية المقررة أمام مضيفه الإنجليزي على ملعب “ويمبلي”، بعد غد الجمعة، بسبب مشكلات عضلية.

واوضح المسؤولون، أن بواتينغ سيبقى مع المنتخب ويتلقى العلاج، ولم يتضح بعد إمكانية مشاركته في المباراة الودية التالية المقررة أمام المنتخب الفرنسي في كولونيا، يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يكن بواتينج، البالغ 29 عامًا، استعاد لياقته بالكامل عندما انضم إلى المنتخب الألماني، وقد غاب عن صفوف بايرن ميونخ في مواجهة بروسيا دورتموند مطلع هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، تحوم الشكوك حول مشاركة توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، ضمن صفوف المنتخب الألماني في مباراة الجمعة، بسبب مشكلة في المعدة.

كذلك غاب حارس المرمى الاحتياطي كيفن تراب عن تدريبات المنتخب الألماني، بسبب عدوى فيروسية.

وقاد المدير الفني يواكيم لوف تدريبات المنتخب الألماني، اليوم الأربعاء، في برلين بمشاركة 20 لاعبًا، من بينهم ماريو غوتزه، لاعب بروسيا دورتموند، وإيلكاي غويندوغان، لاعب مانشستر سيتي، اللذان عادا للمنتخب بعد غياب دام نحو عام.