أول لاعب يعلن مثليته الجنسية في أمريكا يعتزل كرة القدم

أعلن روبي روجرز، الدولي الأمريكي ولاعب فريق لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي، اعتزاله كرة القدم رسميا بسبب معاناته من إصابة في الكاحل أجبرته على الخضوع لعملية جراحية، ولم يلعب منذ أيار/مايو الماضي.

واشتهر اللاعب، البالغ 30 عاما، بكونه أول لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين يعلن رسميا عن مثيلته الجنسية في 2013، واعتزل حينها قبل أن يعود عن قراره.

وبدأ روبي روجرز مسيرته في فريق هيرنفين الهولندي في 2006 دون أن يلعب أي لقاء رسمي، ثم رحل لفريق كوسموس الأمريكي ولعب فترة لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي، ثم عاد ليلعب لفريق لوس أنغلوس الأمريكي.

وسجل روبي روجرز 15 هدفا و25 تمريرة حاسمة في الدوري الأمريكي للمحترفين، وتوج باللقب سنتي 2008 و2014 ولعب لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية 18 لقاء، كما شارك في الألعاب الأولمبية في بكين.

وكتب اللاعب الأمريكي على صفحته رسالة وداع جاء فيها: “بأحاسيس متناقضة أعلن اعتزالي كرة القدم، وسأبقى منتميا لهذه الرياضة وللأشخاص الذين يحيطون بها”.

وأضاف اللاعب الذي اعتبر جريئا حين أعلن أنه مثلي: “أترك الملاعب فخورًا بما قدمته كلاعب وإنسان، وأنا متحمس لبداية الحقبة الجديدة من حياتي”.