استقالة كانافارو مدرب تيانغين الصيني وحديث عن عودته لقوانغتشو

أعلن نادي تيانغين قوانجيان، المنافس في الدوري الصيني الممتاز، اليوم الاثنين، أن مدربه الإيطالي فابيو كانافارو استقال من منصبه،في الوقت الذي تنتشر فيه تكهنات بقرب عودته إلى ناديه السابق قوانغتشو إيفرغراند، بطل الدوري، ليتولي المهمة خلفًا للبرازيلي المستقيل لويز فيليبي سكولاري.

وتولى كانافارو ،الذي سبق له الفوز بكأس العالم، تدريب تيانغين في بداية 2016 ،وقاده للفوز بلقب الدرجة الثانية ،قبل احتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز هذا الموسم ،والتأهل لدوري أبطال آسيا في العام المقبل.

وقال تيانغين في بيان: “بعد طلب قدمه فابيو كانافارو ،وبعد مناقشات بين الطرفين، وافق تيانغين قوانجيان على عدم استمرار السيد كانافارو على رأس الجهاز الفني للنادي”.

وأضاف البيان: “ومنذ تعيينه في 2016، أدى السيد كانافارو مهمته كرئيس للطاقم التدريبي على أكمل وجه، وحقق بنجاح أهداف النادي في عامي 2016 و2017”.

وأوضح البيان أيضًا: “ونحن نوجه خالص الشكر للسيد كانافارو ،وطاقمه المعاون، على كل ما قدموه، ونتمنى له مستقبلًا باهرًا على المستويين المهني والشخصي”.

وعمل كانافارو (44 عامًا) مدربًا لقوانغتشو إيفرغراند لمدة سبعة أشهر ،قبل تولي سكولاري المهمة ،والآن تشير الكثير من التوقعات لعودته إلى النادي ،بعد أن قرر المدرب البرازيلي عدم الاستمرار مع الفريق بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وتولى كانافارو تدريب قوانغتشو خلفًا لمواطنه مارشيلو ليبي في أواخر 2014 ،لكنه أقيل في منتصف الموسم ،وحل سكولاري بدلًا منه.

وأعلن تيانغين، تعيين باولو سوسا مدربًا لفريقه خلفًا لكانافارو.