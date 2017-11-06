وسط حالتي طرد و10 إنذارات وعنف.. بوكا جونيورز يهزم ريفر بليت في سوبر كلاسيكو الأرجنتين (فيديو)

حسم فريق بوكا جونيورز قمة الجولة الثامنة من الدوري الأرجنتيني الممتاز أمام غريمه التقليدي ريفربليت بهدفين لهدف ليستمر في الصدارة دون هزيمة وبالعلامة الكاملة.

وشهد اللقاء، الذي جرى في ملعب المونيمونتال، معقل ريفربليت، خشونة كبيرة من الفريقين أدت إلى حالتي طرد من كل فريق وإشهار 10 إنذارات.

وجاء طرد لاعب ريفربليت إيغانسيو فيرنانديز في الدقيقة 38 من اللقاء نتيجة تدخله العنيف على لاعب بوكا جونيورز في لقطة تشبه تدخل الهولندي نايغل دي يونغ على الإسباني تشافي ألونسو في نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010.

بينما طرد لاعب بوكا جونيورز إديوين كاردونا مسجل الهدف الأول لفريقه في اللقاء بسبب ضربه لاعب منافس بمرفقه، وهو القرار الذي أثار احتجاج لاعبي الفريق الضيف وكان مثيرًا للجدل.

ويعتبر لقاء الغريمين في بيونس أيريس الأرجنتينية بمثابة سوبر كلاسيكو حيث تختلط فيه ندية الديربي المحلي بالتاريخ بين الفريقين الأكثر تتويجا في الأرجنتين.

يذكر أنه بتلك النتيجة، حافظ بوكا جونيورز على صدارته لجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 24 نقطة، بينما يقبع ريفير بليت في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.