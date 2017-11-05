بايرن ميونخ يطمح لتكرار موسم الثلاثية بعد احتلاله صدارة ترتيب الدوري الألماني منفردًا

حصل يوب هاينكس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، على عطلة قصيرة للراحة مع زوجته وحيواناته الأليفة، اليوم الأحد، ولكنه لم يحصل على العطلة دون أن يعطي إنذارًا شديد اللهجة لجميع الفرق المشاركة في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال هاينكس “72 عاما” :”سنلعب بشكل أفضل وبطريقة ناجحة عندما يعود اللاعبون المصابون”.

وجاء هذا التصريح بعدما تغلب بايرن ميونخ على أكبر منافسيه بوروسيا دورتموند 3 / 1 أمس السبت، ليحقق انتصاره السابع على التوالي في جميع المسابقات منذ تولي هاينكس مسؤولية تدريب الفريق في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر خلفًا لكارلو أنشيلوتي.

وكان وقتها بايرن متأخرًا بفارق خمس نقاط عن المتصدر دورتموند، والآن أصبح بايرن متفوقًا بفارق ست نقاط، ويبتعد بايرن بفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر لايبزغ، وصيف الموسم الماضي.

وتتزايد المخاوف من عودة بايرن ميونخ للهيمنة بنفس الطريقة، التي هيمن عليها في آخر موسم درّب فيه هاينكس الفريق في 2012 / 2013 ،عندما توج الفريق بلقب البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري الأبطال- حيث حقق لقب الدوري بعد أن جمع 91 نقطة متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقال ماتس هوميلز، مدافع الفريق: “لن تكون هناك مشكلة في نظرنا إذا كان السباق على التتويج باللقب مملا”. مضيفا أنه لا يتوقع تكرار ما حدث في 2012 / 2013.

ولكن، ومثلما ألمح إليه هاينكس، سيكون بايرن أقوى فور عودة كل لاعبيه المصابين في النصف الثاني من الموسم، وهم توماس مولر وفرانك ريبيري ومانويل نوير وجيروم بواتينغ.

وسيعطي هذا الكثير من الخيارات لهاينكس لتدوير لاعبيه بمجرد بدء الجولات الحاسمة في الموسم والتي تبدأ في الربيع، بعد الحصول على وقت لإعدادهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت صحيفة “سود دويتشة تسايتونغ” عنوانًا اليوم في إشارة للسباق على اللقب جاء فيه: “والآن، الملل الكبير” وذكرت صحيفة “بيلد” على موقعها على الإنترنت “لا يوجد لقب محميًا من بايرن”.

واستبعد الجناح الهولندي، آرين روبين، أي حديث عن التتويج بثلاثية جديدة، ولكنه قال إن بايرن بات مثيرًا للإعجاب منذ تولي هاينكس تدريب الفريق.

وبعيدا عن مباراة دورتموند فاز بايرن ميونخ على فريق لايبزغ مرتين في الدوري والكأس، وحقق انتصارين على سيلتك وهو ما جعل الفريق يحجز مقعده في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، رغم تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات.

كل هذه الانتصارات جاءت، رغم أن هاينكس فرض نظامًا تدريبيًا صارمًا، بعدما زعم البعض أن أنشيلوتي كان لينًا في هذه الجزئية.

وقال هاينكس: “لم نلعب فقط مباريات عديدة، ولكننا تدربنا كثيرًا وبشكل مكثف، هذا وضع ضغطًا كبيرا على اللاعبين، ولهذا السبب اشتكى بعضهم مؤخرا من آلام في العضلات”.

وعند سؤاله عن العودة القوية لبايرن بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز في الدوري لثلاث مباريات والخسارة أمام باريس سان جيرمان صفر / 3 وانتهاء فترة أنشيلوتي ، قال روبين :”إنه أمر مدهش أن يقوم هاينكس بهذا في هذه الفترة القصيرة”.

وكان روبين، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 أمام دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 والعديد من الأهداف في مواجهات الفريقين، افتتح التسجيل في مباراة دورتموند هذه المرة ليصبح أفضل هداف أجنبي لبايرن برصيد 93 هدفا.

وأضاف الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وديفيد ألابا الهدفين الثاني والثالث، فيما أضاع دورتموند العديد من الفرص قبل أن يسجل هدفًا في وقت متأخر عن طريق مارك بارترا.

وقال هاينكس: “لقد قدمنا مباراة جيدة أمام فريق جيد للغاية، خاصة في الشوط الأول، يجب أن تعترف أن دورتموند لاحت له فرص جيدة للغاية، ولكن سفين أوريتش أبقانا في المباراة، لقد كان الفريق متحفزًا بنسبة مئة بالمئة، بالتأكيد كنا نريد الفوز”.

وأضاف:”قبل أربعة أسابيع، لم نتوقع أننا سنتفوق على دورتموند بفارق ست نقاط، وأربع نقاط عن لايبزغ.