اتهامات بالتزوير إلى الغيني نابي كيتا نجم لايبزغ الألماني

أكد نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أن ممثلي الادعاء في مدينة لايبزغ الألمانية وجهوا اتهامًا إلى لاعب خط وسط الفريق الغيني، نابي كيتا، بتزوير وثائق تتعلق برخصة القيادة.

ويواجه كيتا الآن اتهامات بالتقدم مرتين بوثائق ورخصة مزورة من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارة في ألمانيا.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن المتحدث باسم القضاء قوله: إن جميع الوثائق التي قدمها كيتا مزيفة تمامًا، وإن اللاعب سيتعرض لغرامة مالية بمئات الآلاف من اليورو، كما سيواجه إجراءات عقابية لقيادة السيارة دون رخصة.

وانضم كيتا، البالغ 22 عامًا، إلى لايبزغ في 2016، ومن المقرر انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2018، بمقابل مالي يبلغ نحو 70 مليون يورو (5ر81 مليون دولار).