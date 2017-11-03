مرسيليا يقرر إيقاف باتريس إيفرا بعد ضربه لمشجع

أعلن نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه قرر إيقاف مدافعه باتريس إيفرا، بعد شجار مع مشجع قبل مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمام مضيفه فيتوريا جيمارايش، أمس الخميس.

وأوضح مرسيليا في بيان أن اللاعب الدولي الفرنسي استدعي للتحقيق معه، في إجراء قد يؤدي إلى فرض عقوبة انضباطية عليه.

وطُرد إيفرا بعد أن شوهد وهو يركل أحد مشجعي فريقه خلف المرمى، خلال فترة الإحماء على ملعب افونسو انريكيس.

وسيعاقب اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، بالإيقاف لمباراة واحدة على الأقل عندما تنظر لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد الأوروبي القضية في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كما اتهم الاتحاد الأوروبي مرسيليا بقيام مشجعيه باقتحام أرض الملعب وإطلاق الألعاب والصواريخ النارية، وإتلاف محتويات الملعب خلال الهزيمة 1-صفر.

وقال النادي في بيان: “علم النادي بأمر المشادة التي حدثت بين أحد المشجعين وباتريس إيفرا خلال عمليات الإحماء قبل مباراة جيمارايش.. تم فتح تحقيق داخلي بهدف تحديد المسؤولية عما حدث”.

وغالبًا ما كان المدافع الفرنسي مستهدفًا من قبل مشجعي مرسيليا منذ انتقاله من يوفنتوس في فترة الانتقالات الأخيرة. كما أجبر تراجع مستواه المدرب رودي غارسيا على استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وقال غارسيا: “باتريس لاعب متمرس ولا ينبغي أن تؤثر عليه أي استفزازات.. هذا أمر مؤكد، باتريس لاعب لديه خبرة كبيرة، ونحن لا يمكننا الرد على أي إهانات مهما كانت درجتها، لأنها تأتي من أحد مشجعي فريقنا”.