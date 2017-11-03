الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس إقامة بطولة عالمية مصغّرة كل عامين

المصدر: د -ب-أ

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة بطولة عالمية مصغرة كل عامين، وفقًا لما أكده تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة.

وبشكل يشبه بطولة دوري أمم أوروبا الجديدة، ستلعب الدول في تصفيات مؤهلة في قاراتها قبل أن تلتقي الفرق الكبرى في نهائيات البطولة.

ووفقًا لصحيفة بيلد، فإن ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي دعا الدول الأوروبية للاجتماع في فرانكفورت للاطلاع على هذا الاقتراح، ويمكن لأول نهائي للبطولة أن يقام في 2021.

وقال الاتحاد الأوروبي:” يمكن للاتحاد الأوروبي أن يؤكد أنه بدأ مناقشات أولية فيما يتعلق بتطوير دوري أمم أوروبا”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي:”هذه المناقشات البنَّاءة تتضمن اتحاداتنا المحلية، وأصحاب المصالح الكروية في أوروبا، وكل الاتحادات والاتحاد الدولي (فيفا)، ولم يتخذ أي قرار رسمي حتى الآن”.